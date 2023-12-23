Испанская Примера является последней топ-лигой, где матч не обслуживала женщина-судья

Испанская Примера осталась последней топ-лигой Европы, где в матче не была главной женщина-судья.

Напомним, сегодня, 23 декабря, арбитр-женщина Ребекка Уэлч являлась главным судьёй матча 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Бёрнли» (0:2). При этом Уэлч показала три жёлтые карточки в этой игре.

Ранее в немецкой Бундеслиге женщина-судья дебютировала в 2017 году, во французской Лиге 1 — в 2019 году. Итальянская Серия А назначила судью-женщину на игру в октябре 2022 года.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры лидером чемпионата является мадридский «Реал» с 45 очками. С таким же количеством очков на втором месте находится «Жирона». Далее с 38 очками располагаются «Барселона» и мадридский «Атлетико».

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.