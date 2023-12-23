Эдегор остановил мяч рукой в штрафной «Арсенала», судья и VAR пенальти не поставили

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1), который проходит в данный момент, рукой остановил мяч в своей штрафной, при этом главный судья Крис Кавана и арбитры на VAR пенальти не поставили.

На 18-й минуте игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. А полузащитник гостей Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча.

Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Арсенал» же находится на первой строчке, в активе «канониров» 39 очков после 17 матчей чемпионата.