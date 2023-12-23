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«Не понимаю, как пенальти не был назначен». Уорнок — о руке Эдегора с «Ливерпулем»

«Не понимаю, как пенальти не был назначен». Уорнок — о руке Эдегора с «Ливерпулем»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок высказался о скандальном эпизоде, произошедшем в первом тайме матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы на своём поле встречались с «Арсеналом» (1:1). Напомним, на 18-й минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор явно сыграл рукой в собственной штрафной, прерывая обостряющую передачу со стороны соперника. Главный арбитр встречи Крис Кавана не назначил пенальти в ворота лондонцев за этот фол.

«Мы только что посмотрели повтор эпизода с Эдегором. И я не понимаю, как пенальти не был назначен», – сказал Уорнок в эфире BBC.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонская команда набрала 39 очков после 17 туров. «Ливерпуль» располагается на третьей строчке. В активе у подопечных Юргена Клоппа 38 очков.

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