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В судействе Англии объяснили, почему не был поставлен пенальти за игру рукой Эдегора

В судействе Англии объяснили, почему не был поставлен пенальти за игру рукой Эдегора
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Совет профессиональных арбитров матчей Англии (PGMOL) объяснил, почему не был поставлен пенальти за игру рукой игрока «Арсенала» Мартина Эдегора в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).

«Это была неявная ошибка, поскольку рука Эдегора двигалась к корпусу, а не к мячу, когда он падал», — приводит сообщение PGMOL Sky Sports.

Напомним, на 18-й минуте игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. А полузащитник гостей Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча.

Главный арбитр Крис Кавана не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место с 39 очками. «Арсенал» является лидером чемпионата с 40 очками.

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