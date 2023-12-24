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В судействе Англии объяснили, почему не был поставлен пенальти за игру рукой Эдегора

Совет профессиональных арбитров матчей Англии (PGMOL) объяснил, почему не был поставлен пенальти за игру рукой игрока «Арсенала» Мартина Эдегора в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).

«Это была неявная ошибка, поскольку рука Эдегора двигалась к корпусу, а не к мячу, когда он падал», — приводит сообщение PGMOL Sky Sports.

Напомним, на 18-й минуте игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. А полузащитник гостей Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча.

Главный арбитр Крис Кавана не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место с 39 очками. «Арсенал» является лидером чемпионата с 40 очками.