Родри — о грубом подкате против него на КЧМ: я был очень близок к тому, чтобы заплакать

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри после финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» (4:0) высказался о грубом подкате на нём.

«Честно говоря, мне очень повезло. Я думаю, что это был один из самых худших подкатов, которые делали в моей карьере.

Я так испугался, потому что почувствовал боль в колене, но, к счастью, ничего не произошло. Я выиграл больше, чем трофей. Я еду домой в целости и сохранности. Но, честно говоря, я был очень близок к тому, чтобы заплакать, потому что очень, очень переживал из-за того, что произошло», — приводит слова Родри Sky Sports.

Напомним, из-за грубого подката против Родри игрока вынужденно пришлось менять на 74-й минуте матча. При этом испанец сможет сыграть в ближайшем матче АПЛ с «Эвертоном», который пройдёт 27 декабря.