Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри — о грубом подкате против него на КЧМ: я был очень близок к тому, чтобы заплакать

Родри — о грубом подкате против него на КЧМ: я был очень близок к тому, чтобы заплакать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри после финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» (4:0) высказался о грубом подкате на нём.

«Честно говоря, мне очень повезло. Я думаю, что это был один из самых худших подкатов, которые делали в моей карьере.

Я так испугался, потому что почувствовал боль в колене, но, к счастью, ничего не произошло. Я выиграл больше, чем трофей. Я еду домой в целости и сохранности. Но, честно говоря, я был очень близок к тому, чтобы заплакать, потому что очень, очень переживал из-за того, что произошло», — приводит слова Родри Sky Sports.

Напомним, из-за грубого подката против Родри игрока вынужденно пришлось менять на 74-й минуте матча. При этом испанец сможет сыграть в ближайшем матче АПЛ с «Эвертоном», который пройдёт 27 декабря.

Материалы по теме
Гвардиола высказался о повреждении Родри в финале клубного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android