Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Лутон Таун» отпраздновал гол с футболкой Локьера, у которого была остановка сердца

Игрок «Лутон Таун» отпраздновал гол с футболкой Локьера, у которого была остановка сердца
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Лутон Таун» Эндрос Таунсенд отпраздновал гол в матче 18-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) с футболкой защитника команды Тома Локьера.

Напомним, в 17-м туре английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1) на 59-й минуте матча Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. На поле быстро выбежали медицинские бригады обеих команд для оказания помощи. Вскоре его на носилках унесли в подтрибунное помещение, а все зрители на стадионе встали со своих мест и аплодировали в адрес защитника.

Позже 29-летний игрок пришёл в себя и находился в больнице, где ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Лутон Таун» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с 12 очками. «Ньюкасл Юнайтед» находится на седьмой строчке с 29 очками.

Материалы по теме
«Это был самый страшный момент в моей жизни». Тренер «Лутона» — о ситуации с Локьером
Игроку «Лутона» Локьеру установили кардиовертер-дефибриллятор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android