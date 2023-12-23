Игрок «Лутон Таун» отпраздновал гол с футболкой Локьера, у которого была остановка сердца

Полузащитник «Лутон Таун» Эндрос Таунсенд отпраздновал гол в матче 18-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) с футболкой защитника команды Тома Локьера.

Напомним, в 17-м туре английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1) на 59-й минуте матча Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. На поле быстро выбежали медицинские бригады обеих команд для оказания помощи. Вскоре его на носилках унесли в подтрибунное помещение, а все зрители на стадионе встали со своих мест и аплодировали в адрес защитника.

Позже 29-летний игрок пришёл в себя и находился в больнице, где ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Лутон Таун» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с 12 очками. «Ньюкасл Юнайтед» находится на седьмой строчке с 29 очками.