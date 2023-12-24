«Барселона» связалась с агентом из Саудовской Аравии для обсуждения перехода Левандовского

Представители «Барселоны» контактировали с посредником из Саудовской Аравии с целью обсудить возможный переход нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского в одну из команд этой страны грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководству и тренерскому штабу сине-гранатовых не нравится тот уровень футбола, который демонстрирует польский нападающий в нынешнем сезоне.

Подчёркивается, что встреча с посредником была необходима, поскольку все трансферы в Саудовскую Аравию должны согласовываться с участием уполномоченного в стране лица.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.