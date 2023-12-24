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Почеттино: поверьте, Мудрик станет важным игроком для команды, дайте ему немного времени

Почеттино: поверьте, Мудрик станет важным игроком для команды, дайте ему немного времени
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что вингер лондонского клуба Михаил Мудрик обладает большим потенциалом для того, чтобы стать важнейшим игроком команды.

«Поверьте мне, Мудрик будет очень важным игроком для нас. Дайте ему немного времени. Он уже важный игрок, но он может прогрессировать ещё больше, потому что его потенциал огромен. Мы довольны тем, как он развивается», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Мудрика с клубом рассчитано до июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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