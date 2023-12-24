Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не хотел этого». Игрок «Арсенала» Сака извинился за нанесение травмы Цимикасу

«Я не хотел этого». Игрок «Арсенала» Сака извинился за нанесение травмы Цимикасу
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака попросил прощения у защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса за то, что во время очного матча команд в чемпионате жёстко толкнул его, в результате чего грек получил травму ключицы.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 4'     1:1 Салах – 29'    

«Я слышал, что он отправился в госпиталь, и хочу извиниться перед ним. Конечно же, это не было умышленно.

На мой взгляд, это была обычная борьба с шансами 50 на 50, мы столкнулись с ним плечо в плечо. Я точно не видел, но, должно быть, он неудачно упал. Также я не обратил внимания на то, что он врезался в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на рывке вперёд, поэтому не думал о том, что там было нарушение», — приводит слова Саки Mundo Deportivo.

Напомним, через несколько минут после этого инцидента Цимикас был заменён. После игры наставник «Ливерпуля» Клопп сообщил, что греческий футболист сломал ключицу, из-за чего он рискует пропустить мартовский матч своей национальной команды со сборной Казахстана в плей-офф отбора к Евро-2024.

Материалы по теме
«С радостью отдал бы ему свою ключицу». Клопп — о травме Цимикаса после столкновения с ним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android