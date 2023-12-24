«Я не хотел этого». Игрок «Арсенала» Сака извинился за нанесение травмы Цимикасу

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака попросил прощения у защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса за то, что во время очного матча команд в чемпионате жёстко толкнул его, в результате чего грек получил травму ключицы.

«Я слышал, что он отправился в госпиталь, и хочу извиниться перед ним. Конечно же, это не было умышленно.

На мой взгляд, это была обычная борьба с шансами 50 на 50, мы столкнулись с ним плечо в плечо. Я точно не видел, но, должно быть, он неудачно упал. Также я не обратил внимания на то, что он врезался в Юргена Клоппа. Я был сосредоточен на рывке вперёд, поэтому не думал о том, что там было нарушение», — приводит слова Саки Mundo Deportivo.

Напомним, через несколько минут после этого инцидента Цимикас был заменён. После игры наставник «Ливерпуля» Клопп сообщил, что греческий футболист сломал ключицу, из-за чего он рискует пропустить мартовский матч своей национальной команды со сборной Казахстана в плей-офф отбора к Евро-2024.