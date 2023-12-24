«В этом турнире у него один трофей, а у меня четыре». Марсело — о поведении Грилиша

Защитник «Флуминенсе» Марсело высказался о поведении полузащитника Джека Грилиша в финале клубного чемпионата мира. Ранее игрок бразильской команды Филипе Мело заявил, что англичанин проявил неуважение к бразильской команде, поскольку во время игры кричал «Оле». «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0

«Каждый делает то, что хочет. У меня есть своя голова, и я не собираюсь говорить, правильно это или неправильно. В этом турнире у него один трофей, а у меня четыре. Я знаю, как сложно выиграть четыре титула таким образом. Каждый делает то, что хочет. Игра ведётся на поле. Я не говорю плохо или хорошо о тех, кто это делает. Это футбол. Ты выиграл, тебе действительно нужно посмеяться», — приводит слова Марсело CNN Brasil.