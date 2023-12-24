«Отключились на угловом, и это стоило нам игры». Хау — о матче «Ньюкасла» с «Лутоном»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Лутон Таун» (0:1).

«Лутон» сыграл хорошо, это всегда будет трудная игра, мы приехали в сложное место. Мы отключились при подаче углового, и в конечном итоге это стоило нам игры. Никаких оправданий с нашей стороны, просто в этот день мы были не такими, какими должны были быть, чтобы выиграть игру.

Наши результаты на выезде не такие, какие мы хотели бы видеть. Всё, что мы можем сделать, это попытаться отреагировать на поле и исправить ситуацию», — приводит слова Хау ВВС.

Вчера, 23 декабря, «Лутон Таун» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» благодаря голу полузащитника Эндроса Таунсенда. Он отличился с передачи Росса Баркли на 25-й минуте встречи.