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Актриса Красовская из сериала «Слово пацана» сделала фото в бомбере «Спартака»

Актриса Анастасия Красовская, сыгравшая роль милиционера Ирины в нашумевшем сериале «Слово пацана», сделала фотографию в бомбере московского «Спартака».

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место в таблице.

В последнем матче перед зимней паузой в чемпионате России «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счётом 3:0.

В первом матче после возобновления российского чемпионата московский клуб встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 2 марта 2024 года. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. В нынешнем розыгрыше РПЛ команды встречались в 5-м туре. В той встрече победу одержал «Зенит» со счётом 3:1.