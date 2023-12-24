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Игрок «ПСЖ» Доннарумма: профессия вратаря самая красивая, но и самая сложная в футболе

Игрок «ПСЖ» Доннарумма: профессия вратаря самая красивая, но и самая сложная в футболе
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос, как он относится к критике в свой адрес из-за ошибок, которые он иногда допускает в матчах.

«Не каждый день получается удачным. Однако я считаю, что эта профессия самая красивая, но при этом и самая сложная. Как только вратарь совершает ошибку, всё моментально становится крайне сложным, а критика усиливается», — приводит слова Доннаруммы RMC Sport.

Напомним, вратарь подвергся критике общественности, когда в начале декабря в матче 14-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:0) получил прямую красную карточку за то, что на 10-й минуте игры ударил ногой игрока соперника Хосуэ Казимира, пытаясь выбить у него мяч.

Итальянский вратарь перешёл в «ПСЖ» в июле 2021 года. За этот период Доннарумма принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в 32 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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