Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад»

Форвард «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад»
Комментарии

Нападающий сборной Чили и миланского «Интера» Алексис Санчес может стать игроком «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, сообщает Almodrj в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер клуба Марсело Гальярдо уже связывался с игроком, чтобы убедить его присоединиться к «Аль-Иттихаду» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 35-летний Санчес принял участие в 12 встречах «неррадзури» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее соглашения чилийца с клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,5 млн.

Напомним, в Европе Алексис также успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».

Материалы по теме
«Интер» близок к продлению контракта с Димарко до 2028 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android