Форвард «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад»

Нападающий сборной Чили и миланского «Интера» Алексис Санчес может стать игроком «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, сообщает Almodrj в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер клуба Марсело Гальярдо уже связывался с игроком, чтобы убедить его присоединиться к «Аль-Иттихаду» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 35-летний Санчес принял участие в 12 встречах «неррадзури» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее соглашения чилийца с клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,5 млн.

Напомним, в Европе Алексис также успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».