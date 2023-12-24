«Вулверхэмптон» — «Челси»: Нкунку отыграл один мяч

Сегодня, 24 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Марио Лемина открыл счёт в матче, выведя «Вулверхэмптон» вперёд. В концовке матча, на 90+3-й минуте, Мэтт Доэрти удвоил преимущество «волков». Вскоре, на 90+6-й минуте, Кристофер Нкунку отыграл один мяч — 2:1.
В данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 17 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «Арсенал» (40).
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