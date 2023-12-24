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Почеттино прокомментировал поражение «Челси» в игре с «Вулверхэмптоном»

Почеттино прокомментировал поражение «Челси» в игре с «Вулверхэмптоном»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражении (1:2) лондонцев в сегодняшнем матче с «Вулверхэмптоном» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы очень разочарованы, потому что, на мой взгляд, заслуживаем гораздо большего. Это соревнование ранит тебя, когда ты недостаточно бесстрастен. Мы создавали моменты. Именно поэтому мы так разочарованы. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было очень сложно.

Мы много говорили в начале сезона. Мы молоды по возрасту. Это молодая команда. У нас есть игроки, которые впервые играют в лиге. Им нужно адаптироваться. Это уверенность и качество.

Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать в матчах. Мы очень разочарованы. Иногда мы должны сохранять ворота сухими, если не можем забить. Мы пропустили слишком много угловых. Нам нужно продолжать идти вперёд и давить. Молодые команды учатся на таких играх», — приводит слова Почеттино BBC.

После результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Лемина – 51'     2:0 Доэрти – 90+3'     2:1 Нкунку – 90+6'    
Турнирная таблица АПЛ
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