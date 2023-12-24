Миодраг Божович стал главным тренером «Нефтчи»

Черногорский специалист Миодраг Божович стал главным тренером азербайджанского «Нефтчи».

«Я знаю, что «Нефтчи» — самый большой клуб Азербайджана и с большой историей. Работать в сфере футбола в целом тяжело. Я знаю, какие цели стоят перед «Нефтчи». Цель – занять как минимум второе место и победить в Кубке.

Я только присоединился к команде. В каждое трансферное окно команда должна усиливаться. Мы обсудим этот вопрос с руководством и спортивным директором. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Надеюсь, мы сможем вернуть фанатов на трибуны», — приводит слова Божовича Azerisport.

Напомним, ранее «Нефтчи» объявил об обоюдном расторжении контракта с румынским специалистом Адриеном Муту из-за того, что у него умерла мама.

Ранее Божович работал в России в таких клубах, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».