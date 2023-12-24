Агент Помазуна: после этого сезона Илья хочет уехать в Европу

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался о будущей карьере футболиста.

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдёт — но сезон заканчивается летом. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

27-летний вратарь является воспитанником ЦСКА и при этом четыре раза отдавался в екатеринбургский «Урал» в качестве аренды. Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть матчей сыграл «на ноль».