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Стало известно, сколько Рэтклифф потратил за 25% акций «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, сколько Рэтклифф потратил за 25% акций «Манчестер Юнайтед»
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Стало известно, сколько председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф потратил за 25% акций «Манчестер Юнайтед», сообщает аккаунт UtdPlug в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба.

При этом в «МЮ» будет назначен новый директор, который будет курировать процесс набора персонала. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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