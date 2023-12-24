«Фламенго» подписал альтернативу Клаудиньо, игрок «Зенита» не перейдёт в бразильский клуб

Полузащитник «Ривер Плейт» Николас де ла Крус подписал контракт с «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба. Ранее СМИ подтвердили, что «Фламенго» выбирал между ним и бразильским легионером «Зенита» Клаудиньо.

26-летний де ла Крус играл за «Ривер Плейт» с 2017 года. За это время уругваец в 214 матчах забил 36 голов и отдал 40 результативных передач. Вместе с аргентинской командой полузащитник выиграл восемь трофеев.

Переход де ла Круса во «Фламенго» закрывает возможный трансфер в эту команду Клаудиньо. К слову, бразилец в недавнем интервью для СМИ признался, что для него было бы честью выступать за «Фламенго» или «Палмейрас», однако заверил, что полностью доволен своим контрактом с «Зенитом» до 2027 года.