Клаудиньо: для меня будет большой честью играть за «Палмейрас» и «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что он был бы не против в будущем вернуться в Бразилию и присоединиться к таким командам, как например, «Палмейрас» и «Фламенго».

«Моё будущее? У меня есть контракт с «Зенитом», рассчитанный до 2027 года. На текущий момент я хочу провести праздники с моей семьёй и друзьями. Никаких конкретных предложений мне не приходило. Но если вдруг они появятся, то для меня будет большой честью поиграть за такие большие клубы, особенно если они заинтересованы в моих услугах, так что, если это произойдёт, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения моей карьеры», — приводит слова Клаудиньо ISTOE Esportes.

Напомним, 26-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо выступает за петербургский «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету игрока 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, четыре забитых гола и четыре результативных паса.