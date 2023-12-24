Стали известны условия, при которых «Атлетико» вновь отпустит Жоау Феликса в аренду

Мадридский «Атлетико» не рассчитывает на находящегося в аренде в «Барселоне» нападающего Жоау Феликса. «Матрасники» не собираются больше отдавать игрока в аренду, поэтому следующим летом продадут его любой ценой. Либо в аренду, но с обязательной опцией выкупа. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, «Атлетико» может отправить 24-летнего игрока в новую аренду, но она должна включать условие обязательного выкупа. Сама аренда обойдётся будущему работодателю Феликса в € 15 млн, также он заплатит за трансфер, но запросы мадридского клуба не сообщаются.

В нынешнем сезоне Феликс в 20 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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