AS: Хави недоволен уровнем игры Феликса и не хочет, чтобы «Барселона» его выкупала

Главный тренер «Барселоны» Хави не удовлетворён уровнем игры, который демонстрирует крайний нападающий Жоау Феликс, выступающий за каталонский клуб на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, ни Хави, ни руководству сине-гранатовых не нравится игровая нестабильность, присущая португальскому футболисту. По мнению главного тренера «Барселоны», Феликс не показывает необходимой интенсивности на поле. В частности, испанский наставник был настолько недоволен действиями португальца во время минувшего матча Ла Лиги с «Альмерией» (3:2), что заменил его сразу же после перерыва.

Также подчёркивается, что Хави изначально выступал против того, что «Барселона» арендовала Феликса у мадридского «Атлетико» минувшим летом.

Напомним, ранее Хави публично заявлял, что рад факту присоединения Феликса к «Барселоне».

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