Источник: «Сочи» интересуется полузащитником «Пюника» Арутюняном

«Сочи» интересуется армянским полузащитником «Пюника» Ованесом Арутюняном, сообщает спортивный журналист Иван Карпов.

Арутюнян является воспитанником армянской «Мики» и «Пюника», откуда потом перебрался в «Арарат-Армению» и словацкую «Михайловцу». Зимой 2021 года вернулся в «Пюник».

Ованес в нынешнем сезоне сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом с марта 2022 года начал вызываться в сборную Армении, за которую сыграл девять игр.

Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 400 тыс.

После 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте с 11 очками.