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Холанд поздравил фанатов с Рождеством, опубликовав фотографию в образе Санты-Клауса

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выложил пост, в котором поздравил футбольных фанатов с наступающим Рождеством, прикрепив фотографию, где Эрлинг находится в образе Санты-Клауса (русский аналог — Дед Мороз) вместе с кубком Лиги чемпионов и футбольным мячом. Напомним, католическое Рождество отмечается 25 декабря.

Эрлинг Холанд в образе Санты-Клауса Фото: Соцсети Холанда

«ХО-ХО-ХО Рождество уже здесь! Надеюсь, вы сможете насладиться им со своими близкими», — подписал фотографию Холанд в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в текущем сезоне английской Премьер-лиги Холанд провёл 15 матчей в составе «Манчестер Сити», в которых забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи.

В данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 34 очка за 17 матчей чемпионата. Лидирует «Арсенал» — 40 очков за 18 встреч.