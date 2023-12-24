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Автобус «Наполи» уехал из Рима без главного тренера, специалисту пришлось ехать на такси

Автобус «Наполи» уехал из Рима без главного тренера, специалисту пришлось ехать на такси
Наполи
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри опоздал на командный автобус после матча 17-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (0:2) и был вынужден добираться до Неаполя из Рима на такси, сообщает La Republica. Отметим, что эти два города находятся на расстоянии более 220 км.

По информации источника, Маццарри долго задерживали для послематчевого интервью и поэтому он пропустил посадку в клубный автобус, который уехал без него.

Напомним, известный специалист Вальтер Маццарри заменил на посту главного тренера «Наполи» уволенного по ходу сезона Руди Гарсию.

На данный момент после 17 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на седьмой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил своё выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от «Фрозиноне» со счётом 0:4.

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