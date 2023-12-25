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Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед выходом на поле

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед выходом на поле
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Футболистка «Баварии» Джулия Гвинн угодила в курьёзную ситуацию в матче десятого тура женского чемпионата Германии с «Нюрнбергом». Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Макс-Морлок» и завершилась со счётом 1:1.

Спортсменка должна была выйти на замену на 59-й минуте, однако, снимая с себя тренировочный костюм, обнаружила, что под ним нет футбольных шорт. Гвинн быстро побежала в раздевалку и надела недостающую часть экипировки.

На замену футболистка вышла на 62-й минуте.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице женского чемпионата Германии, записав в свой актив 24 очка. От лидирующего «Вольфсбурга» команда отстаёт на одно очко.

В нынешнем сезоне Гвинн приняла участие в девяти матчах, в которых забила два гола и сделала одну результативную передачу.

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