Тренер украинского «Полесья» Калитвинцев объяснил, почему не надо смотреть игру топ-клубов

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал, за какими европейскими клубами он следит.

«В один прекрасный момент я понял, что нужно меньше смотреть топ-команды. Слишком завышаются требования к своим спортсменам и слишком стирается и предел. И ты понимаешь, что вроде бы ничего тяжёлого в том, чтобы сделать как Холанд – открыться в зону и пробить с левой ноги. И почему твой игрок этого не делает. Ты думаешь: «Почему, это же элементарно?» Поэтому здесь нужно иметь баланс.

Я очень внимательно наблюдал за развитием таких команд как «Лейпциг» и «Янг Бойз» – команды, практически из ничего, с небольшой своей историей в прошлом, как они развивались. Мне было интересно. Это то, что сейчас делает наш клуб. Мы также общались о развитии инфраструктуры и так далее», — заявил Калитвинцев в подкасте на You-Tube-канале «ТаТоТаке».

Напомним, ранее Калитвинцев работал в РПЛ. На данный момент «Полесье» под его руководством занимает третье место в украинском чемпионате.