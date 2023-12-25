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Эмерик Лапорт сделал выбор между «Аль-Насром» и «Реалом»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт не хочет переходить в мадридский «Реал», который ищет замену травмированному Давиду Алабе, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний испанец полностью счастлив в саудовском клубе. Также «Реал» не готов повторить нынешнюю зарплату Лапорта в «Аль-Насре», которая составляет € 15 млн в год.

«Сливочные» рассматривали вариант и с арендой игрока до конца сезона, но «Аль-Наср» не хочет расставаться с защитником.

Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 27,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Лапорт сыграл 20 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После 18 туров «Реал» занимает первое место с 45 очками. На второй строчке расположилась «Жирона» (45 очков).