Пирс Морган придумал идею подписи фото Роналду и Макгрегора, упомянув тен Хага

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал совместное фото с ирландским MMA-бойцом Конором Макгрегором в соцсетях и устроил конкурс на лучшую идею подписи данного снимка. Свой вариант названия фото предложил известный британский журналист Пирс Морган.

«Когда тен Хаг сказал, что в «МЮ» проблема во мне», — написал Морган в комментариях под фотографией.

Напомним, на снимке Макгрегор и Роналду очень ярко и эмоционально смеются.

Напомним, в октябре 2022-го, когда Роналду выступал за «МЮ», он не попал в заявку на матч с «Челси» после того, как демонстративно ушёл в раздевалку ещё до финального свистка в игре с «Тоттенхэмом», поскольку не попал в стартовый состав и не вышел на замену. После этого нападающий вернулся в состав и даже был капитаном в одном из матчей.

Через несколько недель вышло интервью Роналду Пирсу Моргану, в котором он сообщил, что «меня сделали белой вороной в клубе» и что «я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне». Далее контракт Роналду с «МЮ» был расторгнут по обоюдному согласию, а Пирс Морган в своих многочисленных интервью критикует наставника манкунианцев Эрика тен Хага за конфликт с Криштиану.

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