«Зенит» напомнил слова Семака о Венделе после видео бразильца в соцсетях

Недавно полузащитник петербургского «Зенита» Вендел опубликовал в соцсетях видеофрагмент его отпуска в Бразилии. На ролике запечатлено, как Вендел играет в футбол с бразильскими детьми на улицах латиноамериканской страны. «Зенит» отреагировал на этот ролик, напомнив о сказанных ранее словах главного тренера команды Сергея Семака.

«И уже в отпуске наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что сделает Вендел, — соберётся с друзьями и пойдёт играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких — безмерная любовь к футболу как к искусству. Думаю, редко кто может таким похвастаться», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

Игрок «Зенита» Вендел погонял мяч с бразильскими детьми на улице. Видео: