Шалимов объяснил, почему Черчесов интересен «Бешикташу»

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов объяснил, почему турецкий «Бешикташ» интересуется российским тренером Станиславом Черчесовым. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-наставник сборной России входит в тренерский шорт-лист «Бешикташа» наряду с другими специалистами.

«Разговоры идут. Семь кандидатов там, серьёзные кандидаты на пост главного тренера. Черчесов уезжал работать в Польшу, уезжал в Венгрию, там и там выигрывал чемпионаты. «Бешикташ» давно не выигрывал. Но есть амбиции, ведь «Бешикташ» входит в тройку топ‑клубов Турции вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче». Это тройка лидеров. Наверное, рассматривают Черчесова в том плане, что он выигрывал чемпионаты в других странах, добивался результата», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Последним клубом, который возглавлял Черчесов, был венгерский «Ференцварош».