Быстров: Зарема намного увереннее нынешних руководителей «Спартака». Без неё стало скучнее

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал нынешнее руководство московского клуба. По мнению Быстрова, экс-владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова были намного увереннее в себе, чем нынешние руководители, которые «рассказывают байки».

«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки. Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!» Это хотя бы честно и откровенно! Стало однозначно скучнее с их (Заремы и Федуна) уходом — это точно!» — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв в сезоне РПЛ на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Красно-белые отстают на восемь очков от лидера — «Краснодара».