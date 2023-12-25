«Первое Рождество нашей принцессы». Неймар опубликовал фотографии с трёхмесячной дочерью

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар опубликовал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) рождественские фотографии со своей трёхмесячной дочерью Мэви. Матерью ребёнка является бразильская модель Бруна Бьянкарди.

Фото: Личный архив Неймара

«Первое Рождество нашей принцессы», — написал футболист под публикацией.

Фото: Личный архив Неймара

Отметим, что в конце ноября бразильская модель объявила о расставании с игроком «Аль-Хиляля». Неймар и Бьянкарди начали встречаться в 2021 году, но держали свой роман в тайне. Свои отношения они обнародовали в январе 2022 года.

Напомним, у 31-летнего бразильца и его бывшей девушки Каролины Дантас есть сын Дави Лукка.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в трёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами. В октябре игрок получил серьёзную травму, из-за которой пропустит около 10 месяцев.