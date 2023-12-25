Форвард «Манчестер Сити» Альварес назвал цель команды

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес заявил, что счастлив в английском клубе, а также назвал цель команды.

«Реал» или «Барселона»? Правда в том, что я очень счастлив в «Манчестер Сити». Я нахожусь в клубе чуть больше года. Я чувствую себя очень счастливым от всего, чего мы достигли. С самого первого момента они мне очень помогли. Я очень вырос как игрок и как человек, так что я счастлив в клубе.

Очевидно, что мы продолжаем мечтать и хотим выиграть ещё больше титулов. Теперь наша цель — соревноваться и пытаться выиграть их снова и снова», — приводит слова Альвареса Barca Universal.

В текущем сезоне Альварес провёл за «Манчестер Сити» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.