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Дмитрий Булыкин: выходки Дзюбы — для многих уже не сюрприз

Дмитрий Булыкин: выходки Дзюбы — для многих уже не сюрприз
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«Это не совсем красиво. Но Дзюба себе такое позволяет постоянно. Здесь уже руководство и болельщики пусть решают, насколько это позволительно. Все мы знаем Артёма и знаем, что он может. Его выходки для многих уже не становятся сюрпризом. Думаю, руководству «Локомотива» надо заставить Дзюбу петь с болельщиками локомотивскую кричалку — тогда все будет довольны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» Дзюба провёл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

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