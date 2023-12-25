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Зарема Салихова: болельщики всех клубов РПЛ болеют вместе против «Зенита»

Зарема Салихова: болельщики всех клубов РПЛ болеют вместе против «Зенита»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о неудачах «Зенита» и «Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы, которые становились чемпионом в пяти последних сезонах подряд, занимают лишь второе место, а сочинцы вообще идут на последней строчке в таблице и являются главными претендентами на вылет в Первую лигу.

«Григорян говорил, что минимум половина его окружения ждёт осечки «Зенита»? Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается «Краснодар».

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