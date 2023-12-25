«Зенит» сделал предложение по вингеру «Флуминенсе» Арьясу

Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение по колумбийскому вингеру «Флуминенсе» Джону Арьясу, сообщает аккаунт MK в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, российская команда предложила бразильскому клубу € 12 млн. При этом контракт Арьяса с «Флуминенсе» рассчитан до 31 августа 2026 года.

26-летний Арьяс является воспитанником мексиканских «Дорадос» и «Тихуаны». Потом поиграл за колумбийские «Патриотас», «Льянерас», «Америку» и «Санта-Фе». Летом 2021 года перебрался в бразильскую команду.

В нынешнем сезоне Джон сыграл за «Флуминенсе» 61 матч во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Tranfermarkt, составляет € 10 млн.