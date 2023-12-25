Дмитрий Хлестов отреагировал на возрождение второй команды «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал информацию о решении клуба возродить вторую команду красно-белых «Спартак-2».

«Возрождение второй команды «Спартака»? Нужно делать дубль как можно раньше, чтобы молодёжь смотрела и тренировалась с основой. Тогда будет толк», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 25 декабря, московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

Также ранее в СМИ появлялась информация, что в случае возрождения «Спартака-2» команду может возглавить бывший футболист красно-белых Дмитрий Комбаров.