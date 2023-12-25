Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возрождении «Спартака-2»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возрождении «Спартака-2»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о решении возродить «Спартак-2».

«Я считаю, что это очень здорово. Для молодых ребят — отлично! Можно сказать, что «Спартак-2» будет хорошим трамплином для молодых ребят, которые пытаются себя показать. Да, Первая лига или Вторая, но здесь речь идёт о бренде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 25 декабря, московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае возрождения «Спартака-2» команду может возглавить бывший футболист красно-белых Дмитрий Комбаров.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о возрождении второй команды, она будет заявлена во Вторую лигу
Шикунов: решение возродить «Спартак-2» правильное — это очень важная прослойка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android