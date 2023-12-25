Агент Осимхена: прошлым летом на Виктора претендовали топ-клубы, но он решил остаться

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался о некоторых деталях нового соглашения своего клиента с итальянским клубом. В субботу, 23 декабря, нигериец продлил контракт с «Наполи» до конца июня 2026 года.

«Был ли включён в контракт пункт о сумме выкупа? Не могу ответить, контракт конфиденциален.

Предложения от других клубов следующим летом? Мы всегда сперва обсудим всё с «Наполи», и только после этого примем совместное решение. Да, минувшим летом было много предложений со стороны топ-клубов, но Виктор решил остаться в «Наполи», — приводит слова Календы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.