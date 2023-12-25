«Барселона» намерена вернуть бывшего защитника, активировав сумму выкупа

«Барселона» попытается вернуть центрального защитника Шади Риада, ныне выступающего за «Бетис». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство каталонцев впечатлено прогрессом 20-летнего футболиста. «Барселона» будет готова вернуть марокканца в клуб предстоящим летом, активировав опцию обратного выкупа. Сумма потенциальной сделки может составить € 6,5 млн. Отмечается, что «Бетис» также имеет право на 50% от последующей продажи футболиста.

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Риад находился в системе «Барселоны» на протяжении трёх лет (с 2019 по 2022 год). В текущем сезоне защитник провёл за «Бетис» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Барселону» на постоянной основе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.