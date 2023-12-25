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«Барселона» нацелена на подписание хавбека «Флуминенсе» Андре

«Барселона» нацелена на подписание хавбека «Флуминенсе» Андре
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Полузащитник «Флуминенсе» и сборной Бразилии Андре да Коста может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб проявляет заинтересованность в подписании 22-летнего хавбека. На Андре также претендуют английские клубы — «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Отмечается, что большим поклонником таланта молодого футболиста является наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец заинтересован в приобретении центрального полузащитника.

В текущем сезоне Андре провёл за «Флуминенсе» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Андре со стороны английского «Фулхэма».

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