Зепп Майер: Кейн более ценный игрок, чем Левандовски

Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер сравнил нападающего мюнхенской команды Гарри Кейна с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.

«У Гарри невероятные бомбардирские подвиги в текущем сезоне. Да, практически все считали, что у него получится в «Баварии». Однако его выступления превзошли ожидания. У меня просто нет слов!

Особенность Кейна заключается в том, что он очень качественно подыгрывает партнёрам по команде. Он уже усвоил, что такое «Бавария». Гарри отлично подходит для игры в чемпионате Германии. Кейн значительно более ценен, чем тот же Левандовски», – приводит слова Майера Sport1.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 22 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и восемью результативными передачами. Левандовски провёл 21 игру за «Барселону» и сумел забить девять мячей, а также сделал пять ассистов.