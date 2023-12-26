«У него большое будущее». Эрик тен Хаг оценил игру 19-летнего воспитанника «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру 19-летнего защитника Вилли Камбвале.

Воспитанник сыграл 84 минуты в дебютном матче в АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).

«Он показал, что у него есть способности. Видно, что у него очень большое будущее. Конечно, ему нужно работать над собой, но вы видите его потенциал, и мы очень довольны его игрой», — приводит слова Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети Х (ранее твиттер).

Вилли Камбвале является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от U18 до основной команды. Контракт защитника с «МЮ» U21 рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Камбвале провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.

После 18 туров «МЮ» занимает 8-е место в АПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (40 очков).