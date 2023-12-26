FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков национальных команд первого 10-летия XXI века.
Возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо, который выступал за «Барселону» и «Милан». На 14-е место издание поставило бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко.
Топ-10 игроков сборных 2000-х по версии FourFourTwo:
1. Роналдинью – сборная Бразилии.
2. Зинедин Зидан – Франция.
3. Кака – Бразилия.
4. Андрес Иньеста – Испания.
5. Хави – Испания.
6. Криштиану Роналду – Португалия.
7. Роналдо – Бразилия.
8. Рио Фердинанд – Англия.
9. Андреа Пирло – Италия.
10. Лионель Месси – Аргентина.
14. Андрей Шевченко – Украина.
Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира — 2002.
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