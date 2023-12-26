FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков национальных команд первого 10-летия XXI века.

Возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо, который выступал за «Барселону» и «Милан». На 14-е место издание поставило бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко.

Топ-10 игроков сборных 2000-х по версии FourFourTwo:

1. Роналдинью – сборная Бразилии.

2. Зинедин Зидан – Франция.

3. Кака – Бразилия.

4. Андрес Иньеста – Испания.

5. Хави – Испания.

6. Криштиану Роналду – Португалия.

7. Роналдо – Бразилия.

8. Рио Фердинанд – Англия.

9. Андреа Пирло – Италия.

10. Лионель Месси – Аргентина.

14. Андрей Шевченко – Украина.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира — 2002.

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