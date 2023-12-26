«Трансфер Судакова — это только цена вопроса». Украинский тренер — об уходе футболиста

Украинский тренер Александр Бабич считает, что «Шахтёру» не стоит продавать Георгия Судакова зимой.

«Его трансфер – это только цена вопроса. Однако, учитывая серьёзные задачи, стоящие перед «Шахтёром» в УПЛ и Лиге Европы, оптимальный вариант – оставить Судакова и вернуться к его продаже летом.

Судаков, безусловно, большой талант, видит поле как с высоты, но пока ему не хватает стабильности. Будущие полгода могут пойти на пользу «Шахтёру» и Судакову, который наберёт форму и покажет себя более ярко.

Сравнивать его ситуацию с уходом Трубина неправильно. Трубин не подписывал новый контракт, а у Судакова соглашение с «Шахтёром» будет действовать ещё долго. Где гарантия, что, продав Судакова, например, за € 40 млн, «Шахтёр» из-за проигрыша чемпионства и неудачи в еврокубках не потеряет те же € 40 млн, а то и больше? Думаю, Судакова сейчас не отпустят», – цитирует Бабича Footboom.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в ближайшие дни сделает ещё одну попытку подписать Судакова – «Шахтёр» также просит € 35 млн.

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