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«Ты мой кумир!» Роналду сделал рождественский подарок сыну Марсело

«Ты мой кумир!» Роналду сделал рождественский подарок сыну Марсело
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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве рождественского презента подарил свою игровую футболку сыну защитника бразильского «Флуминенсе» Марсело, с которым они вместе играли за мадридский «Реал».

«Спасибо большое, Криш! Я люблю тебя, ты мой кумир», — написал сын Марсело в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Лиама Алвеса

Напомним, Марсело присоединился к «Королевскому клубу» в 2007 году, перейдя в него из «Флуминенсе», и выступал за него до 2022 года. В свою очередь, Роналду стал игроком «сливочных» в 2009 году и играл за «Реал» до 2018 года.

В составе мадридцев Марсело и Роналду вместе четыре раза завоёвывали Лигу чемпионов, дважды становились чемпионами Испании, два раза выигрывали Кубок Испании, три раза становились обладателями трофея Суперкубка Европы.

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