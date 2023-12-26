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Дуайт Йорк: не забуду тот факт, что «Манчестер Юнайтед» позволил «Сити» выиграть требл

Дуайт Йорк: не забуду тот факт, что «Манчестер Юнайтед» позволил «Сити» выиграть требл
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк (на фото слева) поделился мнением о состоянии «красных дьяволов» в последние годы.

«В последнее время следить за «Юнайтед» нелегко. Я не собираюсь лгать, я уже не так пристально слежу за их играми. Однако хуже всего то, что «Сити» сметает всех на своём пути, что они и сделали с «Юнайтед» в финале Кубка Англии в конце минувшего сезона.

Я всё ещё не забыл тот факт, что мы позволили «Сити» повторить историю, выиграв требл, хотя у нас был шанс остановить их на «Уэмбли», но мы этого не сделали», — приводит слова Йорка Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 3 июня 2023 года. В том матче «горожане» одержали победу со счётом 2:1. В составе «Манчестер Сити» дублем отметился полузащитник Илкай Гюндоган, единственный гол «Манчестер Юнайтед» забил хавбека Бруну Фернандеш, реализовав пенальти.

Кубок Англии . Финал
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гюндоган – 1'     1:1 Фернандеш – 33'     2:1 Гюндоган – 51'    
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