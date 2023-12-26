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Тен Хаг обратился к игрокам «Манчестер Юнайтед» накануне матча с «Астон Виллой»

Тен Хаг обратился к игрокам «Манчестер Юнайтед» накануне матча с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг поделился мнением о готовности своей команды в преддверии домашнего матча против «Астон Виллы».

«Игроки должны взять на себя ответственность. Я должен взять на себя ответственность, и игроки должны взять на себя ответственность.

Но это не всё. Иногда от старших ожидаешь ещё большего, когда рядом молодые игроки. Но если ты достаточно хорош и уверен в себе, то ты также достаточно зрелый — и возраст уже не имеет значения. Мы должны делать это вместе — сообща. Мы должны вывести команду, которая будет побеждать в играх.

Конечно, мы знаем, какие стандарты есть в «Манчестер Юнайтед», и мы должны побеждать как команда. Поэтому, я понимаю значение слова «ответственность». Нам нужно взять её на себя как команда — каждый человек должен внести 100% вклад в выполнение той ответственности, которую мы несём», — приводит слова Тен Хага The Guardian.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» пройдёт 26 декабря в 23:00 мск.

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Манчестер Юнайтед
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